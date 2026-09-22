फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Devotees immersed in devotion at the Ganesh Mahotsav bhajan evening.

Gurugram News: गणेश महोत्सव की भजन संध्या में भक्तिरस में डूबे श्रद्धालु

Tue, 22 Sep 2026 07:44 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 07:44 PM IST
विज्ञापन
Devotees immersed in devotion at the Ganesh Mahotsav bhajan evening.
गणेश पूजा में उप​स्थित लोग। स्त्रोत- विज्ञ​​प्ति
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

गुरुग्राम। सेक्टर-21 स्थित गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा के आवास पर आयोजित श्री गणेश महोत्सव के दूसरे दिन आयोजित भव्य भजन संध्या में श्रद्धालु पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। इस पावन अवसर पर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ सहित भारी संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा के दरबार में शीश नवाकर मंगल आशीर्वाद लिया।
प्रसिद्ध भजन गायिका अंजलि द्विवेदी और गायक शुभम ठाकरान ने गणपति बप्पा और बाबा श्याम की महिमा का गुणगान करते हुए एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों की मधुर धुनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए और पूरा दरबार गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज उठा।
विज्ञापन

विधायक मुकेश शर्मा ने अतिथियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा कि गणपति बप्पा का दरबार सभी के लिए है। ऐसे धार्मिक आयोजन आस्था और परंपरा के साथ समाज को एक सूत्र में जोड़ने का अवसर भी प्रदान करते हैं। महोत्सव 24 सितंबर तक चलेगा। 25 सितंबर को हवन-यज्ञ के बाद गणपति बप्पा की विधि-विधान से विदाई की जाएगी।

गणेश पूजा में उपस्थित लोग। स्त्रोत- विज्ञप्ति

गणेश पूजा में उपस्थित लोग। स्त्रोत- विज्ञप्ति

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed