Gurugram News: गणेश महोत्सव की भजन संध्या में भक्तिरस में डूबे श्रद्धालु
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 07:44 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 07:44 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर-21 स्थित गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा के आवास पर आयोजित श्री गणेश महोत्सव के दूसरे दिन आयोजित भव्य भजन संध्या में श्रद्धालु पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। इस पावन अवसर पर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ सहित भारी संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा के दरबार में शीश नवाकर मंगल आशीर्वाद लिया।
प्रसिद्ध भजन गायिका अंजलि द्विवेदी और गायक शुभम ठाकरान ने गणपति बप्पा और बाबा श्याम की महिमा का गुणगान करते हुए एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों की मधुर धुनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए और पूरा दरबार गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज उठा।
विधायक मुकेश शर्मा ने अतिथियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा कि गणपति बप्पा का दरबार सभी के लिए है। ऐसे धार्मिक आयोजन आस्था और परंपरा के साथ समाज को एक सूत्र में जोड़ने का अवसर भी प्रदान करते हैं। महोत्सव 24 सितंबर तक चलेगा। 25 सितंबर को हवन-यज्ञ के बाद गणपति बप्पा की विधि-विधान से विदाई की जाएगी।
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गुरुग्राम। सेक्टर-21 स्थित गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा के आवास पर आयोजित श्री गणेश महोत्सव के दूसरे दिन आयोजित भव्य भजन संध्या में श्रद्धालु पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। इस पावन अवसर पर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ सहित भारी संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा के दरबार में शीश नवाकर मंगल आशीर्वाद लिया।
प्रसिद्ध भजन गायिका अंजलि द्विवेदी और गायक शुभम ठाकरान ने गणपति बप्पा और बाबा श्याम की महिमा का गुणगान करते हुए एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों की मधुर धुनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए और पूरा दरबार गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज उठा।
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विधायक मुकेश शर्मा ने अतिथियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा कि गणपति बप्पा का दरबार सभी के लिए है। ऐसे धार्मिक आयोजन आस्था और परंपरा के साथ समाज को एक सूत्र में जोड़ने का अवसर भी प्रदान करते हैं। महोत्सव 24 सितंबर तक चलेगा। 25 सितंबर को हवन-यज्ञ के बाद गणपति बप्पा की विधि-विधान से विदाई की जाएगी।
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