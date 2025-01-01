Gurugram News: सड़क हादसे में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की मौत

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। फर्रुखनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खवासपुर गांव के पास सोमवार सुबह सड़क हादसे में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। मृतक की पहचान गुरुग्राम के बासलांबी गांव निवासी अमित यादव (33) के रूप में हुई है। वह दिल्ली से ड्यूटी खत्म कर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई अमन की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अमित यादव वर्ष 2016 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे और वर्तमान में डीसीपी (पूर्वी जिला) कार्यालय में तैनात थे। सोमवार सुबह वह नाइट ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान खवासपुर गांव के पास प्रधान होटल के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद आरोपी चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर भाग गया।अस्पताल में तोड़ा दम, परिवार में इकलौते थे अमितदुर्घटना के बाद राहगीरों ने लहूलुहान हालत में कांस्टेबल को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही फर्रुखनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव व दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लिया। अमित अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे और उनकी एक बहन है। करीब नौ साल पहले उनकी शादी हुई थी और उनकी दो मासूम बेटियां (7 वर्ष और 5 वर्ष) हैं। इस हादसे के बाद से बासलांबी गांव और मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है।मृतक के चचेरे भाई अमन की शिकायत के आधार पर फर्रुखनगर थाना पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और मौत का कारण बनने की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश कर रही है।मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। बाइक को टक्कर मारने वाले ट्रक को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा किया है। ट्रक मालिक को नोटिस भेजकर चालक को पेश करने के लिए कहा गया है। जल्द ही चालक को गिरफ्तार करके मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी। - संदीप कुमार, पुलिस प्रवक्ता।