फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Delhi Police constable dies in road accident

Gurugram News: सड़क हादसे में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की मौत

Tue, 13 Oct 2026 12:15 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:15 AM IST
विज्ञापन
Delhi Police constable dies in road accident
ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की मौत... संबं​धित मृतक कांस्टेबल अम
ड्यूटी से लौटते समय हुआ हादसा, चचेरे भाई की शिकायत पर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। फर्रुखनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खवासपुर गांव के पास सोमवार सुबह सड़क हादसे में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। मृतक की पहचान गुरुग्राम के बासलांबी गांव निवासी अमित यादव (33) के रूप में हुई है। वह दिल्ली से ड्यूटी खत्म कर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई अमन की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अमित यादव वर्ष 2016 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे और वर्तमान में डीसीपी (पूर्वी जिला) कार्यालय में तैनात थे। सोमवार सुबह वह नाइट ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान खवासपुर गांव के पास प्रधान होटल के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद आरोपी चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर भाग गया।
विज्ञापन

अस्पताल में तोड़ा दम, परिवार में इकलौते थे अमित
दुर्घटना के बाद राहगीरों ने लहूलुहान हालत में कांस्टेबल को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही फर्रुखनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव व दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लिया। अमित अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे और उनकी एक बहन है। करीब नौ साल पहले उनकी शादी हुई थी और उनकी दो मासूम बेटियां (7 वर्ष और 5 वर्ष) हैं। इस हादसे के बाद से बासलांबी गांव और मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मृतक के चचेरे भाई अमन की शिकायत के आधार पर फर्रुखनगर थाना पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और मौत का कारण बनने की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश कर रही है।

----
मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। बाइक को टक्कर मारने वाले ट्रक को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा किया है। ट्रक मालिक को नोटिस भेजकर चालक को पेश करने के लिए कहा गया है। जल्द ही चालक को गिरफ्तार करके मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी। - संदीप कुमार, पुलिस प्रवक्ता।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed