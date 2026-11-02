फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Court halted the electricity disconnection for Enigma Society.

Gurugram News: कोर्ट ने एनिग्मा सोसाइटी की बिजली कटौती रोकी

Mon, 02 Nov 2026 08:10 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 08:10 PM IST
विज्ञापन
Court halted the electricity disconnection for Enigma Society.
गुरुग्राम। दिवाली से पहले इंडियाबुल्स एनिग्मा सोसाइटी के निवासियों पर बिजली काटे जाने का खतरा मंडरा रहा था। सोमवार को जिला न्यायालय के आदेश से यह खतरा टल गया। बिजली निगम ने सोसाइटी के 50.33 लाख रुपये के पुराने विवादित बिल पर बिजली आपूर्ति काटने का निर्णय लिया था। 31 अक्तूबर को इस कारण करीब 3 घंटे बिजली बाधित भी रही थी। निवासियों के अनुसार, यह विवादित राशि तब की है जब प्रबंधन एसोसिएशन को हस्तांतरित नहीं हुआ था। एनिग्मा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने गुरुग्राम की सिविल अदालत में याचिका दायर की। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत ने डीएचबीवीएन को निर्देश दिया। अदालत ने 50,33,124.02 रुपये की विवादित बकाया राशि के आधार पर बिजली आपूर्ति न काटने का आदेश दिया। अदालत ने माना कि बिजली मानव जीवन के लिए अनिवार्य सुविधा है। पुराने बकाये के कारण बिजली बाधित होने से निवासियों को कठिनाई हो सकती है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed