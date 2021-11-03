Gurugram News: निगम कर्मचारियों की हड़ताल जारी, अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

13 मई को हुए समझौते का पालन न करने और वादाखिलाफी का आरोपअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। हरियाणा में नगर पालिका कर्मचारी संघ और अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन की हड़ताल बृहस्पतिवार को 22वें दिन भी पुराने नगर निगम कार्यालय में जारी रही। कर्मचारी हरियाणा सरकार पर 13 मई को हुए समझौते का पालन न करने और वादाखिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 30 अगस्त तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो हड़ताल अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदल जाएगी।हड़ताल की अध्यक्षता इकाई के वरिष्ठ उप प्रधान सम्मी बोहत और फायर के जिला प्रधान साहुन खान ने की। संचालन सचिव धर्मेंद्र जिंगाला और कोषाध्यक्ष भारत कांगड़ा ने किया। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में 1175 फायरमैन और 13000 पालिका रोल के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करना और अन्य मानी गई मांगों के पत्र जारी करना शामिल है।राज्य उप प्रधान बसंत कुमार ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 11 वर्षों में एक भी सीवर या सफाई कर्मचारी की पक्की भर्ती नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सफाई कार्य को ठेके पर देकर कर्मचारियों का शोषण कर रही है। कर्मचारियों ने कहा कि 30 जून 2022 के पत्र के अनुसार अन्य विभागों के ठेका कर्मचारियों को हरियाणा रोजगार कौशल निगम में समायोजित किया जा चुका है, लेकिन पालिका कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।