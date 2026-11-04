Gurugram News: ग्रामीणों को जागरूक करेगी कांग्रेस

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गुरुग्राम। कांग्रेस ने वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत गांवों में चौपाल अभियान शुरू किया है। बुधवार को पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया ने बताया कि इसका उद्देश्य ग्रामीणों को वोट चोरी मुद्दे की जानकारी देना है। उन्होंने भाजपा सरकार पर विकास के नाम पर बरगलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज डावर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता गांवों की चौपालों तक पहुंचेंगे। ब्यूरो