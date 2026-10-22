Gurugram News: पेंशन और प्रॉपर्टी आईडी की शिकायतें पहुंचीं

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जिला सचिवालय में बृहस्पतिवार को आयोजित समाधान शिविर में उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने नागरिकों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और प्रभावी समाधान करने के निर्देश दिए। शिविर में बिजली बिल, फैमिली आईडी में जन्मतिथि व आय संबंधी त्रुटियों, विधवा पेंशन और प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी शिकायतें पहुंचीं। इस अवसर पर नगराधीश प्रीति रावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संवाद