Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Colorful cultural programs organized on Chitragupta Puja

Gurugram News: चित्रगुप्त पूजा पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

Thu, 12 Nov 2026 08:07 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 08:07 PM IST
विज्ञापन
Colorful cultural programs organized on Chitragupta Puja
गुरुग्राम। सेक्टर-56 स्थित केंद्रीय विहार सोसाइटी में चित्रगुप्त पूजा का आयोजन हर्षोल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ। गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर से चित्रांश समाज के लोगों ने इस पूजा और हवन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर देर शाम तक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में समाज के बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर भाभी जी घर पर हैं टीवी सीरियल की कलाकार प्रियंका चतुर्वेदी समेत कुछ अन्य टीवी कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। चित्रांश सांस्कृतिक संकुल के उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि शहर के विभिन्न हिस्सों से चित्रांश समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed