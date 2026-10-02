Gurugram News: गांधी जयंती पर शहर में चला स्वच्छता अभियान

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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर शहर के कई इलाकों में लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया। सेक्टर-3, 5 और 6 के पूर्व आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दिनेश वशिष्ठ के नेतृत्व में सेक्टर-4 और 7 के चौराहे के पास लोगों ने सफाई की। इस दौरान जमा कूड़े को हटाया गया। लोगों ने नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाने और आसपास सफाई रखने का संकल्प लिया। सेक्टर-99ए स्थित हैबिटेट सोसाइटी के लोगों ने भी आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दलबीर सिंह के नेतृत्व में लोगों ने अभियान में हिस्सा लिया। वहीं, सेक्टर-40 में आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अभिमन्यु यादव के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सेक्टर के अलग-अलग हिस्सों में लोगों ने सफाई कर स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया।

-सेक्टरों में लोगों ने सफाई कर स्वच्छता का लिया संकल्प