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गुरुग्राम। बाल विवाह समाप्त करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए शुक्रवार को जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान का हिस्सा है। कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम, गुरुग्राम में दोपहर 12 बजे आयोजित होगा। नेहा दहिया ने बताया कि इसका उद्देश्य बाल विवाह की रोकथाम और बच्चों के अधिकारों का संरक्षण है। जनभागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। ब्यूरो