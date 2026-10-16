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Gurugram News: मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने प्रतिबंधित ई-सिगरेट और विदेशी सिगरेट की बरामद

Fri, 16 Oct 2026 01:21 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:21 AM IST
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Chief Minister's Flying Squad recovered banned e-cigarettes and foreign cigarettes.
बिना वैध वीजा के रह रही लाओस की महिला को भी लिया हिरासत में
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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुग्राम में दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित ई-सिगरेट व विदेशी सिगरेट बरामद की हैं। इसके लिए सुशांतलोक में बिना वैध वीजा के रह रही लाओस की एक विदेशी महिला को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने दोनों मामलों में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



सेक्टर-27 स्थित एसके पान सुपर मार्ट में नियमों को ताक पर रखकर प्रतिबंधित ई-सिगरेट और विदेशी सिगरेट बेची जा रही हैं। सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को दुकान पर छापा मारा। दुकान की तलाशी के दौरान टीम को 183 प्रतिबंधित ई-सिगरेट और विदेशी सिगरेट की 40 डिब्बियां मिलीं। बरामद सामान की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। मौके पर मौजूद बैजू कुमार से ई-सिगरेट और विदेशी सिगरेट रखने व बेचने से संबंधित लाइसेंस और वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका।
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दूसरे मामले में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और सुशांतलोक थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 14 अक्टूबर को सुशांतलोक के सी-ब्लॉक स्थित मकान नंबर 1716 पर छापेमारी की। टीम को सूचना मिली थी कि एक निजी मकान में विदेशी मूल की महिला संदिग्ध परिस्थितियों में रह रही है। मौके पर पहुंची टीम ने मकान में मौजूद महिला से पूछताछ की। उसने अपना नाम सुराफोन लाओ बताया। पुलिस ने जब उससे पासपोर्ट और वीजा संबंधी दस्तावेज मांगे, तो उसने पासपोर्ट दिखाया। जांच में सामने आया कि उसके वीजा की वैधता 19 मार्च 2026 को समाप्त हो चुकी थी।
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पूछताछ में महिला ने कथित तौर पर बताया कि वह नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मकान मालिक ने बिना सी-फॉर्म भरे और पुलिस सत्यापन कराए महिला को मकान में ठहराया था। छापेमारी के समय मकान मालिक मौके पर मौजूद नहीं था।



पुलिस ने विदेशी महिला और मकान मालिक के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट के तहत सुशांतलोक थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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