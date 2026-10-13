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Gurugram News: बस ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, दो हिस्सों में टूटा, चालक घायल

Tue, 13 Oct 2026 07:34 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 07:34 PM IST
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Bus hits tractor; tractor splits in two, driver injured.
फर्रुखनगर के झज्जर रोड़ पर बस की टक्कर से ट्रैक्टर के दो टुकडे
फतेहपुर मोड़ रेलवे लाइन के पास हुआ हादसा, लोगों ने बस चालक को पकड़कर किया पुलिस के हवाले
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संवाद न्यूज एजेंसी
फर्रुखनगर। कस्बे के फतेहपुर मोड़ रेलवे लाइन के पास मंगलवार की दोपहर को तेज रफ्तार निजी बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। बस की टक्कर लगने से ट्रैक्टर के दो हिस्सों में टूट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, मामले में पुलिस के पास दोनों पक्षों की ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई है।
जानकारी के अनुसार, निजी बस झज्जर से गुरुग्राम की ओर जा रही थी। बस में करीब 40 सवारियां बैठी हुई थीं। इसी दौरान फतेहपुर मोड़ रेलवे लाइन के पास बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। बस से टकराने के बाद ट्रैक्टर दो हिस्सा में टूट गया। अचानक हुई इस दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि, सड़क हादसे में निजी बस में सवार यात्रियों को चोट लगने की जानकारी सामने नहीं आई है।
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हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां मौजूद लोगों ने बस को रुकवाकर चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि, फर्रुखनगर थाने की पुलिस द्वारा बस चालक के हिरासत में होने से मना कर दिया है। घायल ट्रैक्टर चालक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर फर्रुखनगर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में लिया। फर्रुखनगर थाने की पुलिस के अनुसार चालक अपने ट्रैक्टर को सड़क पर मोड़ रहा था, इसी दौरान सड़क पर आ रही निजी बस ने उसको टक्कर मार दी।
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दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर व निजी बस को कब्जे में लेकर थाने खड़ा किया है। दोनों पक्षों की ओर से मंगलवार शाम तक कोई शिकायत नहीं मिली है। किसी पक्ष द्वारा की गई शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। - संदीप कुमार, पुलिस प्रवक्ता।
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