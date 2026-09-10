Gurugram News: मानेसर में अवैध आरएमसी प्लांट पर चला बुलडोजर

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मानेसर। नगर निगम मानेसर की प्रवर्तन शाखा ने बृहस्पतिवार को अवैध रूप से चल रहे रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांट पर कार्रवाई की। गांव नवादा के इस प्लांट को निगम ने ध्वस्त कर दिया। निगम के संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने कहा कि बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां चलाना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में केवल अवैध निर्माण हटाने तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संबंधित संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यूरो