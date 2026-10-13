Gurugram News: जीजा ने साले पर किया हमला, प्राथमिकी दर्ज

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गुरुग्राम। पारिवारिक विवाद में जीजा और उसके भाई ने मिलकर साले अन्नू पर चाकू से हमला किया। इस हमले में अन्नू गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-14 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अन्नू ने बताया कि बहन पूनम की शादी सोनू से हुई है। सोनू पूनम को लगातार परेशान करता था, जिससे वह तीन महीने से मायके में रह रही थी। 26 सितंबर की शाम को अन्नू परिवार के साथ सोनू के घर समझाने गया था। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और सोनू ने अन्नू से मारपीट की। जब अन्नू भागने लगा, सोनू के बड़े भाई मोनू ने उसकी कमर पर दो बार चाकू से वार किए। पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि सात अक्तूबर को शिकायत मिलने पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो