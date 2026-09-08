Gurugram News: लोक नृत्य और अभिनय में बसई की टीम पहले स्थान पर

जिला स्तरीय प्रतियोगिता 15 सितंबर कोसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने 4/8 मरला के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में जिला खंड स्तरीय नेशनल रोल प्ले एंड फोक डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें कलस्टर स्तर पर प्रथम आने वाले कक्षा 8वीं एवं कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों ने भाग लिया। मंगलवार को ब्लॉक स्तरीय लोक नृत्य और अभिनय में बसई के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की टीम प्रथम स्थान पर रहीं। यह टीमें अब जिला स्तरीय प्रतियोगिता में ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करेंगी।डाइट के जिला कार्यक्रम नोडल अधिकारी राम किशन वत्स ने बताया कि जिले में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का अंतिम चरण था। 15 सितंबर को ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी ही जिला स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता भाग लेंगे। इस मौके पर डाइट प्रिंसिपल एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुमिता रांगी, अरुण कुमार राघव, राकेश कुमार, प्रेरणा, रीना समेत अन्य मौजूद रहे।