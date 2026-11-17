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गुरुग्राम। गुरुग्राम की एक अदालत ने निनानिया एस्टेट्स लिमिटेड के पूर्व स्वतंत्र निदेशक श्रीकांत की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने सह-आरोपी राहुल कुमार पाठक की जमानत याचिका खारिज होने के आधार पर यह फैसला सुनाया। श्रीकांत पर निवेशकों से लगभग 38.18 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने 16 नवंबर को यह आदेश दिया। श्रीकांत को 29 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में प्राथमिकी यश देव भारद्वाज की शिकायत पर दर्ज की गई थी। शिकायत में प्रिस्म होटल एंड सूट्स / प्रिस्म ऑफिस स्पेसेस परियोजना में झूठे वादे देकर निवेश के लिए प्रेरित करने का आरोप है। यह धोखाधड़ी 2016 से 2019 के बीच हुई थी। श्रीकांत को 21 दिसंबर 2020 को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था। आरोप पत्र में उन पर प्रबंध निदेशक प्रतीक राव का समर्थन करने का आरोप है। उन्हें बोर्ड बैठकों के लिए 5,50,900 रुपये मिले थे। अदालत ने जमानत न्यायशास्त्र में समानता के सिद्धांत पर जोर दिया। सह-आरोपी राहुल कुमार पाठक की जमानत याचिका भी 4 नवंबर 2026 को खारिज कर दी गई थी। राहुल और श्रीकांत दोनों को 21 दिसंबर 2020 को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था। दोनों पर प्रबंध निदेशक का समर्थन करने और बैठक शुल्क लेने के समान आरोप हैं। राहुल को 4,60,900 रुपये मिले थे। आरोप पत्र में श्रीकांत पर निवेशक का पैसा लेने या बैंक खाते संचालित करने का भी आरोप नहीं है। अदालत ने कहा कि केवल जांच पूरी होने से जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता। श्रीकांत की पिछली उच्च न्यायालय याचिका भी वापस ले ली गई थी। अदालत ने समान आधार पर वर्तमान याचिका को भी खारिज कर दिया।

अमर उजाला ब्यूरो