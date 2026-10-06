फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Awaiting approval for the proposed highway route.

Gurugram News: हाईवे निर्माण के लिए संभावित मार्ग की मंजूरी का इंतजार

Tue, 06 Oct 2026 07:46 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 07:46 PM IST
विज्ञापन
Awaiting approval for the proposed highway route.
गुरुग्राम-फर्रुखनगर-झज्जर तक छह लेन का बनेगा
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) गुरुग्राम से झज्जर तक छह लेन का हाईवे बना रहा है। हरियाणा सरकार के सर्वे के बाद एनएचएआई ने तीन संभावित मार्गों की रिपोर्ट एलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी को मंजूरी के लिए भेजी है। करीब 33 किलोमीटर लंबी इस प्रस्तावित परियोजना के संभावित मार्ग की मंजूरी का इंतजार है, जिससे डीपीआर बनाने का काम रुका है।
यह हाईवे गुरुग्राम, विशेषकर न्यू गुरुग्राम व द्वारका एक्सप्रेसवे, और झज्जर के बीच सीधी व तेज कनेक्टिविटी देगा। परियोजना पर तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। इससे करीब एक लाख लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। दिल्ली-जयपुर हाईवे और लॉजिस्टिक्स हब के ट्रैफिक जाम से भी बड़ी राहत मिलेगी। छह लेन चौड़ा हाईवे बनाने के लिए एनएचएआई के पास तीन विकल्प हैं।
विज्ञापन

सर्विस रोड का भी होगा निर्माण
पहला विकल्प मौजूदा सड़क को छह लेन तक चौड़ा करना है। इसमें सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। वजीरपुर से झज्जर (वाया फर्रुखनगर) तक की इस सड़क के लिए करीब 395 एकड़ जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। दूसरा विकल्प गुरुग्राम के हरसरू गांव से झज्जर तक खेतों के बीच से हाईवे निकालना है। इसके लिए 495 एकड़ भूमि की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से 400 एकड़ जमीन सरकार की है। तीसरा विकल्प गुरुग्राम-पटौदी रोड से वजीरपुर गांव होते हुए झज्जर तक हाईवे बनाना है। इस रूट के लिए करीब 475 एकड़ जमीन अधिग्रहण करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------------
गुरुग्राम से वजीरपुर होते हुए झज्जर तक बनाए जाने वाले हाईवे को लेकर किए गए सर्वे की रिपोर्ट को मुख्यालय भेजी जा चुकी है। अभी हाईवे के लिए किसी विकल्प को मंजूरी नहीं मिली है। हाईवे बनाने के लिए जिस रास्ते की मंजूरी मिलेगी, उसी अनुसार डीपीआर तैयार करने की दिशा में काम शुरू किया जाएगा। - योगेश तिलक, परियोजना निदेशक, एनएचएसआई
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें