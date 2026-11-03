Gurugram News: राज्य पुरस्कार के लिए 16 तक करें आवेदन

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गुरुग्राम। हरियाणा सरकार महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार देगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवंबर तक बढ़ाई है। डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि सुषमा स्वराज पुरस्कार में 5 लाख रुपये, इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार में 1.50 लाख रुपये मिलेंगे। कल्पना चावला शौर्य और बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कारों में एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे। संवाद