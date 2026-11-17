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नंबर गेम - 1.77 करोड़ रुपये खर्च करेगा निगमसंवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। नगर निगम मानेसर की ओर से अलियर गांव के लोगों को जल्द ही बेहतर सड़क सुविधा मिलने वाली हैं। निगम की ओर से गांव में सड़क निर्माण और मरम्मत का काम कराया जाएगा। इसके तहत गांव की मुख्य सड़कों पर कंक्रीट और इंटरलॉकिंग टाइलें लगाई जाएंगी। इससे ग्रामीणों को आने-जाने में होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी।नगर निगम की योजना के अनुसार, आकाश अस्पताल से माता चौक तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा। वहीं, गांव की बाकी फिरनी पर टाइलें लगाई जाएंगी। इसके अलावा एचएसआईआईडीसी रोड से अमूल डेयरी तक कंक्रीट की सड़क बनाई जाएगी।आकाश अस्पताल से माता चौक तक करीब 1100 मीटर लंबाई में इंटरलॉकिंग टाइलें लगाने का काम भी किया जाएगा। सड़क के दोनों तरफ पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। इससे बारिश के समय सड़क पर पानी जमा होने की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है। नगर निगम की ओर से इस पूरे काम पर करीब एक करोड़ 77 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए निगम की ओर से टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।गांव में लंबे समय से बेहतर सड़कों की जरूरत महसूस की जा रही थी। गांव की मुख्य सड़कों और फिरनी का निर्माण होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। - कंवरपाल चौहान, पार्षद, नगर निगम मानेसरयोजना को लेकर टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। काम की गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। -सुशील ठाकरान, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम मानेसर