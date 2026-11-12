Gurugram News: भांगरौला में बनेगा पानी का टैंक

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नंबर गेम -30 करोड़ किए जाएंगे खर्चसंवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। नगर निगम मानेसर क्षेत्र के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था बेहतर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। निगम के वार्ड-6 के गांव भांगरौला में 30 करोड़ 87 लाख 20 हजार रुपये की लागत से पानी का बड़ा टैंक बनाया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने इस परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है।इस टैंक में जीएमडीए की मास्टर लाइन से 15 एमएलडी पानी लाकर जमा किया जाएगा। इसके बाद इसी टैंक से आसपास के गांवों में पानी की सप्लाई की जाएगी। इससे गांवों में पानी जमा करने और लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था बेहतर होगी। नगर निगम की ओर से इस परियोजना का प्रस्ताव मंजूरी के लिए निदेशालय भेजा गया था। अब मंजूरी मिलने के बाद निगम की इंजीनियरिंग शाखा आगे की प्रक्रिया शुरू करेगी। टेंडर जारी करने से पहले तकनीकी मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद एजेंसी को निर्माण का काम सौंपा जाएगा।नगर निगम क्षेत्र के कई गांवों में पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। जिन गांवों में अभी पाइपलाइन का काम बाकी है, वहां भी नेटवर्क तैयार कराया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से आसपास के गांवों में पानी की सप्लाई मजबूत होगी और लोगों को बेहतर पेयजल सुविधा मिल सकेगी। निगम आयुक्त प्रदीप सिंह ने बताया कि गांवों में पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन का आंतरिक नेटवर्क तैयार है। अब भांगरौला में पानी का टैंक बनाने के लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।