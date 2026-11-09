Gurugram News: 11 नवंबर को सजेगा चित्रगुप्त पूजा का भव्य दरबार, जुटेगा चित्रांश समाज

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कम्युनिटी कनेक्टसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। जिले की मल्टीनेशनल कंपनियों, उद्योगों, प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में काफी संख्या में कायस्थ परिवारों या चित्रांश समाज के लोग हैं। 11 नवंबर को चित्रांश समाज के लोग सेक्टर 56 स्थित केंद्रीय विहार सोसाइटी में चित्रगुप्त पूजा का आयोजन करेंगे। लंबे समय से शहर की सोसाइटी में चित्रांश परिवार चित्रगुप्त पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और समाज के मिलन समारोह का आयोजन करता रहा है। पिछले साल चित्रगुप्त सांस्कृतिक संकुल के नाम से इस इस संगठन ने सोसाइटी रजिर्स्ड कराई है। नए गुरुग्राम में भी काफी संख्या में इस समाज के लोग बसे हैं। आम तौर पर यह माना जाता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से चित्रांश समाज के लोग गुरुग्राम में बसे हैं मगर हरियाणा के विभिन्न शहरों में भी चित्रांश समाज के लोग हैं। गुरुग्राम में हरियाणवी कायस्थों की बसावट और विभिन्न सेवाओं में उनकी उपस्थिति भी दिखती है।जिले में काफी संख्या में चित्रांश समाज के लोग हैं। चित्रगुप्त पूजा पर हम सब पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रमाें के अलावा समाज के प्रतिभावान बच्चों और उत्कृष्ट सामाजिक गतिविधियों के लिए सम्मानित करते हैं। - राजेश कुमार, अध्यक्ष चित्रांश सांस्कृतिक संकुल, सेक्टर-55पिछले 15 साल से गुरुग्राम का चित्रांश समाज केंद्रीय विहार में चित्रगुप्त पूजा का आयोजन कर रहा है। इस साल चित्रांश सांस्कृतिक संकुल के निबंधन के बाद पहली बार यह पूजा होगी। - संजीव कुमार श्रीवास्तव, केंद्रीय विहार सेक्टर-5610 साल से अपने घर में चित्रगुप्त पूजा कर रही हूं। नए गुरुग्राम में कही सामूहिक रूप से चित्रगुप्त पूजा नहीं होती है। हर सोसाइटी में चित्रांश समाज के लोग है, हमारी कोशिश की आने वाले दिनों में चित्रगुप्त पूजा का सामूहिक आयोजन हो। - डॉ. सत्या सहाय, विपुल बेलमोंट, सेक्टर-81हमारे पूर्वजों की (तब के पंजाब प्रोविंश में आने वाले) झज्जर में रियासत थी। 1919 मेरे पति के दादाजी गुरुग्राम में आकर बसे क्योंकि वहां कोर्ट नहीं था। मेरा मायके का परिवार रोहतक से है। हमलोग अपने घर में भगवान चित्रगुप्त और कलम की पूजा करेंगे। - एडवोकट पूनम भटनागर, सेक्टर-12