प्राकृतिक एवं जैविक खेती किसान मेले से लौट रहे थे मुख्यमंत्री सैनीसंवाद न्यूज एजेंसीमोरनी। राज्यस्तरीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती किसान मेले से लौट रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काफिले में शामिल फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगलवार शाम सौ फीट गहरी खाई में गिर गई। थापली गांव के पास वाहन के अनियंत्रित होने से यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पंचकूला लौट रहे थे। हालांकि चालक सुरक्षित है। उसे किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है।घटना शाम करीब पांच बजे की है। वहीं, गाड़ी के खाई में गिरने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने चालक को खाई से बाहर निकाला। पहाड़ी क्षेत्र में हुए इस हादसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।