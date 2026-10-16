फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   87 unsafe buildings in MCG area, 66 served notices; bulldozers to roll soon

Gurugram News: एमसीजी क्षेत्र में 87 असुरक्षित भवन, 66 को नोटिस<bha>;</bha> जल्द चलेगा बुलडोजर

Fri, 16 Oct 2026 01:12 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
87 unsafe buildings in MCG area, 66 served notices; bulldozers to roll soon
छह जोन में सर्वे के दौरान चिन्हित किए गए खतरनाक भवन
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने शहर में असुरक्षित भवनों पर कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है। निगम क्षेत्र के छह जोन में अब तक 87 खतरनाक भवन चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 66 भवन मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जबकि बाकी भवनों के मालिकों को नोटिस देने की प्रक्रिया चल रही है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित भवनों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम के सर्वे में जोन-1 में सबसे अधिक 35 असुरक्षित भवन मिले हैं। जोन-2 में चार, जोन-3 में 12, जोन-4 में नौ, जोन-5 में 18 और जोन-6 में नौ भवन चिन्हित किए गए हैं। इन भवनों की स्थिति को देखते हुए निगम ने संबंधित मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है।
विज्ञापन


नोटिस के बाद अगला कदम तोड़ने की कार्रवाई

निगम की ओर से फिलहाल भवन मालिकों को नोटिस जारी करने और अन्य निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने पर जोर दिया जा रहा है। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि चिन्हित भवनों में से कितने जर्जर हैं और कितनों में तत्काल हादसे का खतरा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि असुरक्षित एवं खतरनाक भवनों के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। संबंधित भवनों के मामले में नोटिस समेत सभी निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed