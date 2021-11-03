Gurugram News: तेज रफ्तार में चलाने वाले 7,570 के चालान

गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने सितंबर में निर्धारित गति से तेज रफ्तार में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने जिले की सड़कों पर ओवरस्पीडिंग करने वाले 7,570 चालकों के चालान काटे। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत यह कार्रवाई की है। अभियान के दौरान दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स रोड, दिल्ली-जयपुर हाईवे, द्वारका एक्सप्रेसवे सहित अन्य मार्गों पर ओवरस्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों की मॉनिटरिंग की गई। पुलिस ने वाहन चालकों पर 1,51,40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। ब्यूरोशराब पीकर वाहन चलाने पर 1,497 पर कार्रवाईयातायात पुलिस ने एक सितंबर से 30 सितंबर तक शराब पीकर वाहन चलाने वाले 1,497 चालकों पर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 28 वाहनों को जब्त भी किया। पुलिस ने सितंबर में शराब पीकर वाहन चलाने (ड्रिंक एंड ड्राइव) वाले वाहन चालकों के नियमानुसार चालान किए। यातायात पुलिस प्रवक्ता विकास वर्मा ने बताया कि ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले वाहन चालकों का चालान के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित किया जाता है।