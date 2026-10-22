Gurugram News: पलवल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 07:21 PM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 07:21 PM IST
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पलवल। पलवल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हादसे में 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान गुरुग्राम जिले की सोहना तहसील के गांव खेड़ली निवासी सुभाष के रूप में हुई है। जीआरपी ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।
मृतक के पिता लीला राम ने बताया कि सुभाष उत्तर प्रदेश के वृंदावन में राजमिस्त्री का काम करता था और वहीं किराये के मकान में रहता था। मंगलवार को दशहरे के अवसर पर वह घर आया था। बृहस्पतिवार सुबह वह घर से वापस वृंदावन जाने के लिए निकला था। इसी दौरान पलवल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हादसे में उसकी मौत हो गई। लीला राम के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह करीब 10:30 बजे पलवल जीआरपी ने फोन कर उन्हें बेटे की मौत की सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। जीआरपी प्रभारी ओमप्रकाश ने बताया कि शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया था। आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। संवाद
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मृतक के पिता लीला राम ने बताया कि सुभाष उत्तर प्रदेश के वृंदावन में राजमिस्त्री का काम करता था और वहीं किराये के मकान में रहता था। मंगलवार को दशहरे के अवसर पर वह घर आया था। बृहस्पतिवार सुबह वह घर से वापस वृंदावन जाने के लिए निकला था। इसी दौरान पलवल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हादसे में उसकी मौत हो गई। लीला राम के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह करीब 10:30 बजे पलवल जीआरपी ने फोन कर उन्हें बेटे की मौत की सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। जीआरपी प्रभारी ओमप्रकाश ने बताया कि शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया था। आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। संवाद
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