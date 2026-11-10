Gurugram News: शहर की आठ प्रमुख सड़कों से हटाए 3500 अतिक्रमण

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नंबर गेम - 90 प्रतिशत सड़कें हुईं कब्जामुक्तअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) का शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का अभियान सफल हो रहा है। प्राधिकरण ने 8 अक्तूबर से मंगलवार तक आठ प्रमुख सड़कों से करीब 3500 अस्थायी अतिक्रमण हटाए हैं। लगातार कार्रवाई से इन सड़कों से लगभग 90 फीसदी अतिक्रमण समाप्त हो चुका है। जीएमडीए ने दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।प्राधिकरण अब अतिक्रमण हटाने के साथ ही दोबारा कब्जे रोकने पर भी ध्यान दे रहा है। इसके लिए विशेष पेट्रोलिंग टीमें तैनात की गई हैं, जो रोजाना सड़कों का निरीक्षण करती हैं। जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने बताया कि रणनीति केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है। डीटीपी (एनफोर्समेंट) आरएस बाठ ने अधिकारियों के साथ चिह्नित सड़कों का निरीक्षण किया। इनमें मेदांता रोड, सेक्टर-30/31, सेक्टर-40/41, सेक्टर-46/47, सेक्टर-51/57, सेक्टर-50/51, सनातन रोड और उद्योग विहार-सेक्टर 32/39 शामिल हैं।निरीक्षण में कुछ स्थानों पर दोबारा अस्थायी कब्जे मिले हैं, खासकर सेक्टर-50/51 की सड़क पर। मेदांता रोड पर पांच संवेदनशील स्थानों को खाली कराकर चार जगहों पर सुरक्षा ग्रिल लगाई गई हैं। इन स्थानों पर पौधरोपण भी किया गया है ताकि दोबारा कब्जा न हो। रोजाना करीब 50 कर्मचारी और आवश्यक मशीनरी अभियान में तैनात रहती है। स्थानीय निवासियों और आरडब्ल्यूए ने भी जीएमडीए के प्रयासों की सराहना की है।