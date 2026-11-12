Gurugram News: नशा तस्करी मामले में 247 प्राथमिकी दर्ज

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गुरुग्राम। नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत गुरुग्राम पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस वर्ष 31 अक्तूबर तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 247 मामले दर्ज कर 357 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही, 16 नशा तस्करों की अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों को भी ध्वस्त किया गया है। पुलिस आयुक्त और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बीच नशे की समस्या और इसकी रोकथाम पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। बैठक में गुरुग्राम पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और संबंधित आंकड़ों पर चर्चा हुई। ब्यूरो