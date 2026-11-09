Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   17 cases of burn injuries from firecrackers arrived at the Civil Hospital.

Gurugram News: पटाखों से झुलसने के 17 मामले पहुंचे नागरिक अस्पताल

Mon, 09 Nov 2026 05:18 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 05:18 PM IST
विज्ञापन
17 cases of burn injuries from firecrackers arrived at the Civil Hospital.
गुरुग्राम। दीपावली के दौरान पटाखें जलाते समय सावधानी बरतने के बावजूद कुछ लोग झुलसने की घटनाओं का शिकार हुए। सिविल अस्पताल में दो दिन के दौरान पटाखों से झुलसने के 17 मामले सामने आए। इनमें बच्चों से बड़े तक शामिल हैं। अस्पताल में पहुंचे सभी मरीजों को प्राथमिक उपचार दिया गया। किसी भी मरीज को भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी और न ही किसी को उपचार के लिए दूसरे अस्पताल में भेजने की स्थिति बनी। इनमें एक छह, आठ नौ और 11 महीने के बच्चे शामिल हैं। कुछ मरीजों के हाथ झुलसे हैं जबकि कुछ को शरीर के अन्य हिस्सों में जलने की चोटें आई हैं। वहीं, कुछ मरीज 10 प्रतिशत जल गए हैं। नागरिक अस्पताल की पीएमओ डॉ. नीना ने बताया कि पटाखों से झुलसने के कुल 17 मामले सामने आए थे, सभी को मामूली चोटें आई थीं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed