Gurugram News: पांच दिवसीय परीक्षण शिविर में 111 गाइड्स ने दिखाया हुनर
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 06:40 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 06:40 PM IST
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- विभिन्न गतिविधियों में परखा गया गाइड्स का कौशल
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। कादरपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय में 30 अगस्त से तीन सितंबर तक आयोजित पांच दिवसीय राज्य पुरस्कार परीक्षण शिविर संपन्न हो गया। इसमें गुरुग्राम संभाग के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों की 111 गाइड्स ने हिस्सा लिया। पांच सदस्यीय परीक्षक दल ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनके कौशल और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया।
शिविर में लिखित और व्यावहारिक परीक्षण आयोजित किए गए। प्राथमिक चिकित्सा, गांठ एवं बंधन, कैंप क्राफ्ट, दिशा-ज्ञान, संकेत एवं संचार, ध्वज शिष्टाचार, मार्चिंग, टेंट निर्माण और नेतृत्व क्षमता समेत विभिन्न गतिविधियों में गाइड्स को परखा गया। चौथे दिन शाम को ग्रैंड कैंप फायर का आयोजन हुआ। केंद्रीय विद्यालय कादरपुर के प्राचार्य संजय मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविर विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सेवा-भाव विकसित करते हैं। निर्धारित मानदंड पूरे करने वाली गाइड्स को आगे राष्ट्रपति गाइड पुरस्कार के लिए आवेदन का अवसर मिलेगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। कादरपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय में 30 अगस्त से तीन सितंबर तक आयोजित पांच दिवसीय राज्य पुरस्कार परीक्षण शिविर संपन्न हो गया। इसमें गुरुग्राम संभाग के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों की 111 गाइड्स ने हिस्सा लिया। पांच सदस्यीय परीक्षक दल ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनके कौशल और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया।
शिविर में लिखित और व्यावहारिक परीक्षण आयोजित किए गए। प्राथमिक चिकित्सा, गांठ एवं बंधन, कैंप क्राफ्ट, दिशा-ज्ञान, संकेत एवं संचार, ध्वज शिष्टाचार, मार्चिंग, टेंट निर्माण और नेतृत्व क्षमता समेत विभिन्न गतिविधियों में गाइड्स को परखा गया। चौथे दिन शाम को ग्रैंड कैंप फायर का आयोजन हुआ। केंद्रीय विद्यालय कादरपुर के प्राचार्य संजय मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविर विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सेवा-भाव विकसित करते हैं। निर्धारित मानदंड पूरे करने वाली गाइड्स को आगे राष्ट्रपति गाइड पुरस्कार के लिए आवेदन का अवसर मिलेगा।
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