Delhi NCR News: ग्रेटर नोएडा में धूल पर रोक लगाएंगे ग्रास ग्रिड

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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। शहर में धूल की समस्या कम करने और हरियाली बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत सड़कों के किनारे खाली पड़ी जगहों पर ग्रास ग्रिड लगाए जा रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत ग्रेनो वेस्ट-ग्रेनो लिंक 130 मीटर रोड से की गई है।अथॉरिटी सड़क के आसपास की खाली जमीन पर आधुनिक इंटरलॉकिंग ब्लॉक लगवा रही है। इन ब्लॉक की बनावट ऐसी है कि इनके बीच खाली जगहों पर घास उगाई जा सकती है। इससे मिट्टी खुली नहीं रहेगी और वाहनों की आवाजाही तथा हवा के कारण उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। इससे वायु प्रदूषण कम करने में भी सहायता मिल सकती है।ग्रास ग्रिड की एक प्रमुख खासियत यह है कि इनके बीच से बारिश का पानी जमीन के भीतर पहुंच सकेगा। इससे सतह पर पानी जमा होने की समस्या कम होगी और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, सड़क किनारे खाली स्थानों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और शहर में हरियाली बढ़ेगी।ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनजी रवि कुमार ने बताया कि विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से ग्रास ग्रिड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अथॉरिटी की इस पहल से शहर को स्वच्छ और हरित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।