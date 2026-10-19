पश्चिमी विनोद नगर में भव्य दुर्गा पूजा महोत्सव: मिथिलांचल की संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 06:27 PM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 06:27 PM IST
विज्ञापन
कलश यात्रा के साथ महोत्सव का शुभारंभ, धार्मिक आयोजनों से नई पीढ़ी को परंपराओं से जोड़ने पर जोर
संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली। पश्चिम विनोद नगर में मिथिलांचल दुर्गा पूजा समिति, इकाई वीएमवाईएम की ओर से भव्य दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और उल्लास का माहौल है। महोत्सव का शुभारंभ कलश स्थापना के दिन भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। इसमें श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ हिस्सा लिया। इसके बाद मां दुर्गा की विधिवत पूजा-अर्चना और आरती की गई। आयोजन के माध्यम से धार्मिक आस्था के साथ मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, मैथिली भाषा और परंपराओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।
विद्यापति मैथिली युवा मंच से जुड़े और भाजपा पूर्वांचल मोर्चा, मयूर विहार जिला के उपाध्यक्ष एवं समाजसेवी बसंत झा वत्स ने कहा कि पूजा आयोजन का उद्देश्य पूर्वांचल समाज को संगठित करना और उसकी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाना है। ऐसे कार्यक्रम समाज में आपसी सद्भाव, एकता और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करते हैं। साथ ही, नई पीढ़ी को अपनी भाषा, परंपराओं और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलता है। इस अवसर पर कथावाचक संजय पांडे ने कहा कि सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना चाहिए और एक-दूसरे के धर्म का आदर एवं सम्मान करना चाहिए।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली। पश्चिम विनोद नगर में मिथिलांचल दुर्गा पूजा समिति, इकाई वीएमवाईएम की ओर से भव्य दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और उल्लास का माहौल है। महोत्सव का शुभारंभ कलश स्थापना के दिन भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। इसमें श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ हिस्सा लिया। इसके बाद मां दुर्गा की विधिवत पूजा-अर्चना और आरती की गई। आयोजन के माध्यम से धार्मिक आस्था के साथ मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, मैथिली भाषा और परंपराओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।
विद्यापति मैथिली युवा मंच से जुड़े और भाजपा पूर्वांचल मोर्चा, मयूर विहार जिला के उपाध्यक्ष एवं समाजसेवी बसंत झा वत्स ने कहा कि पूजा आयोजन का उद्देश्य पूर्वांचल समाज को संगठित करना और उसकी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाना है। ऐसे कार्यक्रम समाज में आपसी सद्भाव, एकता और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करते हैं। साथ ही, नई पीढ़ी को अपनी भाषा, परंपराओं और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलता है। इस अवसर पर कथावाचक संजय पांडे ने कहा कि सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना चाहिए और एक-दूसरे के धर्म का आदर एवं सम्मान करना चाहिए।
विज्ञापन