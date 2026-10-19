Delhi NCR News: हर महिला को मिले सुरक्षा और सम्मानः एलजी

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अमर उजाला ब्यूरोउपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दुर्गाष्टमी के अवसर पर लोक निवास में बच्चों के साथ कन्या पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस देश में नारी शक्ति को देवी के रूप में पूजा जाता है, वहां हर महिला की गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। महिलाओं के प्रति सम्मान केवल धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी दिखाई देना चाहिए।उपराज्यपाल ने कहा कि सार्वजनिक संस्थानों, मोहल्लों और कार्यस्थलों पर ऐसा वातावरण होना चाहिए, जहां हर महिला खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। उसे बिना किसी डर के अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने और आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उनके संदेश में महिलाओं की सुरक्षा के साथ उनकी स्वतंत्रता और सशक्तीकरण पर भी जोर रहा।संधू ने मां दुर्गा से दिल्ली और सभी नागरिकों के लिए शक्ति, समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना की। उन्होंने सभी को शुभ नवरात्रि की बधाई दी।