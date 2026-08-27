सरकार लोगों को सस्ती चीनी-प्याज उपलब्ध कराए : कांग्रेस

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नई दिल्ली।

दिल्ली में चीनी और प्याज के बढ़ते दामों को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर जनता को नियंत्रित दरों पर दोनों खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने की मांग की है। यादव ने कहा कि कई महीनों से खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण आम परिवारों का रसोई बजट बिगड़ गया है। दिल्ली में चीनी की कीमत करीब 80 रुपये किलो और प्याज 60 से 70 रुपये किलो तक पहुंच गई है। देवेंद्र यादव ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान सामाजिक संस्थाओं, आरडब्ल्यूए और विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भी इस मुद्दे पर सरकार के हस्तक्षेप की मांग को लेकर उनसे संपर्क किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से त्योहारी सीजन को देखते हुए तत्काल विशेष व्यवस्था करने और संबंधित विभागों व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने की मांग की, ताकि लोगों को सस्ती दरों पर चीनी और प्याज उपलब्ध हो सके।