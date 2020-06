सर गंगाराम अस्पताल में फिर से होगी कोरोना जांच, दिल्ली सरकार ने दी अनुमति

दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल को फिर से कोरोना जांच करने की अनुमति दे दी है। सर गंगाराम अस्पताल के प्रबंधन बोर्ड के चेयरमैन डॉ. डीएस राणा ने शनिवार शाम इसकी जानकारी दी।

Government of Delhi has allowed Sir Ganga Ram Hospital's facility of #COVID19 testing to be restored: Dr DS Rana, Chairman (Board of Management), Sir Ganga Ram Hospital pic.twitter.com/STLWTC3gVa