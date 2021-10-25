Ghaziabad News: मोबाइल हैक कर युवक के चार खातों से साढ़े चार लाख निकाले

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मोदीनगर। साइबर अपराधियों ने युवक का मोबाइल फोन हैक कर चार बैंक खातों से साढ़े चार लाख रुपये निकाल लिए। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर की दिलीप पार्क कॉलोनी निवासी बाबूराम शर्मा की शिकायत के अनुसार बीती नौ अगस्त को साइबर अपराधियों ने उनका मोबाइल फोन हैक कर लिया। अपराधियों ने बाबूराम शर्मा का मोबाइल फोन हैक कर उनके चार अलग-अलग बैंक खातों, बैंक ऑफ बड़ौदा से दो लाख 58 हजार रुपये, पंजाब नेशनल बैंक पचास हजार रूपये, आईसीआईसीआई से 34 हजार रुपये और बंधन बैंक से एक लाख रुपये निकाल लिए। साइबर अपराधियों ने कुल 4.43 हजार रुपये निकाल लिए। सारी रकम यूपीआई से निकाली गई। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि तहरीर के अनुसार रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।