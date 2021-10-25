Ghaziabad News: दीपावली पर घर लौट रहे युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत

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एसीपी मसूरी सुनील भारद्वाज ने बताया कि शेर सिंह बरेली में गांव गुरुवा, थाना सिरौली के रहने वाले थे। रविवार दोपहर वह पत्नी अनीता देवी के साथ दीपावली मनाने गांव जा रहे थे। दोनों एनएच-9 स्थित डासना कट पर गांव जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान दिल्ली की ओर से आए अज्ञात वाहन ने शेर सिंह को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। विज्ञापन

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर वाहन और चालक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। एसीपी ने बताया कि अभी परिजनों की ओर से तहरीर नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन विज्ञापन

एसीपी मसूरी सुनील भारद्वाज ने बताया कि शेर सिंह बरेली में गांव गुरुवा, थाना सिरौली के रहने वाले थे। रविवार दोपहर वह पत्नी अनीता देवी के साथ दीपावली मनाने गांव जा रहे थे। दोनों एनएच-9 स्थित डासना कट पर गांव जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान दिल्ली की ओर से आए अज्ञात वाहन ने शेर सिंह को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर वाहन और चालक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। एसीपी ने बताया कि अभी परिजनों की ओर से तहरीर नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

मसूरी। दीपावली का त्योहार मनाने पत्नी के साथ गांव लौट रहे 35 वर्षीय शेर सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। एनएच-9 पर डासना कट के पास सवारी के इंतजार में खड़े शेर सिंह को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस घायल को डासना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।