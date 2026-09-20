युवक ने मौत को लगाया गले: ट्रेन से कटकर की आत्महत्या, आंख से ऊपर का सिर था गायब, पास ही खड़ी थी बाइक
रविवार शाम गाजियाबाद में 28 वर्षीय रिजवान चौधरी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस को ट्रैक के पास उसकी बाइक मिली। गृह क्लेश के चलते युवक ने आत्महत्या की आशंका है। पुलिस ने परिजनों के अनुरोध पर शव सौंप दिया।
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मसूरी थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर 28 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मृतक की बाइक भी ट्रैक के पास खड़ी मिली।
रविवार 20 सितंबर शाम करीब 7:30 बजे रेलवे कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि पोल संख्या 126/20 के पास नूर पब्लिक स्कूल के सामने ट्रेन हादसे में एक व्यक्ति कुचल गया है। सूचना मिलने पर पुलिस बल तुरन्त घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला, जिसका आंख से ऊपर का सिर गायब था।
पुलिस ने तुरंत शव को रेलवे ट्रैक से हटवाया और आसपास के लोगों की मदद से शिनाख्त की कोशिश की।जांच और शिनाख्त के दौरान मृतक की पहचान रिजवान चौधरी (28) पुत्र शाहिद अली निवासी भूतना वाला मोहल्ला गांव नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद के रूप में हुई है। मृतक की बाइक जिसमें चाबी लगी थी, वहीं ट्रैक के पास खड़ी मिली। पुलिस ने पंचनामा भरकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
परिजनों के अनुरोध पर पुलिस ने बिना मेडिकल परीक्षण के युवक के शव को परिजनों दे दिया। पता चला है कि गृह क्लेश के चलते युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या की है। ट्रेन गाजियाबाद से हापुड़ की ओर जा रही थी। एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि रविवार शाम साढ़े 7 बजे सूचना मिली कि नूर पब्लिक स्कूल के पास रेल से एक युवक की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई है, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्त कराई, मृतक की पहचान रिजवान चौधरी पुत्र शाहिद अली निवासी भूतना वाला मोहल्ला गांव नाहल मसूरी के रूप में हुई। परिजनों के अनुरोध पर शव परिजनों को सौंप दिया।