युवक ने मौत को लगाया गले: ट्रेन से कटकर की आत्महत्या, आंख से ऊपर का सिर था गायब, पास ही खड़ी थी बाइक

मसूरी थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर 28 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मृतक की बाइक भी ट्रैक के पास खड़ी मिली।

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रविवार 20 सितंबर शाम करीब 7:30 बजे रेलवे कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि पोल संख्या 126/20 के पास नूर पब्लिक स्कूल के सामने ट्रेन हादसे में एक व्यक्ति कुचल गया है। सूचना मिलने पर पुलिस बल तुरन्त घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला, जिसका आंख से ऊपर का सिर गायब था।