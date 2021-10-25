Ghaziabad News: घर के बाहर खड़े युवक पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप, घायल

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योगेंद्र ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि बुधवार रात करीब साढ़े दस बजे वह अपनी कार में सवार होकर बुलंदशहर से अपने गांव पहुंचा था। उसने कार घर के बाहर खड़ी की। आरोप है कि इसी बीच गांव के ही दीपू, हिमांशु व मार्टिन व एक अज्ञात युवक ने उसके ऊपर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी बीच विजय व आशीष ने उसे आरोपियों से बचाने का प्रयास किया। इस पर आरोपियों ने उनके साथ भी जमकर मारपीट की और घायल कर दिया।शोर सुनकर आसपास के लोग यहां एकत्र हो गए। जिन्हें देख आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर यहां से फरार हो गए। इसके बाद उनके परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और पुलिस से मामले की शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराकर मामले में रिपोर्ट दर्ज की।सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि युवक की तहरीर पर दीपू, हिमांशु, मार्टिन व एक अज्ञात युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।