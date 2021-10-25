Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Youth attacked with a sharp-edged weapon following a confrontation; FIR registered.

Ghaziabad News: टशनबाजी में युवक पर धारदार हथियार से हमला किया, प्राथमिकी दर्ज

Sun, 15 Nov 2026 01:32 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
Youth attacked with a sharp-edged weapon following a confrontation; FIR registered.
मोदीनगर। नगर की जगतपुरी कॉलोनी में टशनबाजी को लेकर एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। गांव एमपी सिखैड़ा निवासी अनुज कुमार शुक्रवार शाम अपने दोस्त के घर जा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान कुछ दबंग टशनबाजी में गाली-गलौज करने लगे। गुस्साए आरोपियों ने अनुज को घेर कर धारदार हथियार से हमला कर दिया। अनुज के बेहोश होने पर आरोपी वहां से भाग गए। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि राजा, मोहित और सचिन निवासी जगतपुरी कॉलोनी व अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed