Ghaziabad News: जिम में गाना बजाने पर युवक को पीटने का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:49 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:49 AM IST
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साहिबाबाद। गिरधर एन्क्लेव कॉलोनी स्थित जिम में गाना बजाने पर हुए विवाद में युवक के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पीड़ित हिमांशु तिवारी निवासी गिरधर एन्क्लेव कॉलोनी साहिबाबाद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 30 अगस्त को जिम में व्यायाम करने गए। उन्होंने अपना फोन जिम के साउंड सिस्टम से जोड़कर गाना बजाना शुरू कर दिया। इस दौरान जिम में व्यायाम कर रहे मनीष ने उन्हें गाली देते हुए मोबाइल फोन को साउंड सिस्टम से हटाने को कहा। उन्होंने, अभद्रता का विरोध किया तो मनीष ने बाहर से शिवम डागर और अंकित को बुलाकर उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई। जिम की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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