Ghaziabad News: शादी से इंकार करने पर युवती को जान से मारने की धमकी दी
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:35 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:35 AM IST
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मोदीनगर। नगर की एक कॉलोनी निवासी युवती को सिरफिरे ने शादी न करने पर जान से मारने की धमकी दी है। आरोपी पर युवती के भाई और पिता से भी मारपीट की है। पीड़िता मां का आरोप है कि सिरफिरा उनकी बेटी को काफी समय से परेशान कर रहा है। आरोपी रास्ते में आते-जाते बेटी से छेड़छाड़ करता है और शादी का दबाव बना रहा है। विरोध करने पर आरोपी ने बेटी को जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने घटना का विरोध किया तो आरोपी ने दो दिन पहले उनके पति और बेटे को रास्ते में रोककर पीटा। परिजनों ने बृहस्पतिवार को एसीपी से मामले की शिकायत की तो उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया।
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