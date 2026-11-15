गाजियाबाद: युवक ने फंदा लगाकर दी जान, पंखे से चादर के सहारे लटका मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की आदर्श कॉलोनी में शनिवार रात एक युवक ने किराये के मकान में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव कमरे की छत पर लगे पंखे से चादर के सहारे लटका मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए गए।

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पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 30 वर्षीय दीपक कुमार पुत्र प्रेमचंद के रूप में हुई है। वह आदर्श कॉलोनी की गली नंबर छह में मकान संख्या 538 में किराये पर रहता था। मूलरूप से वह बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के खत्रीबाड़ा मोहल्ले का निवासी था। शनिवार रात करीब 8:45 बजे उसने मकान की छत पर लगे पंखे से चादर का फंदा बनाकर जान दे दी। विज्ञापन



रात करीब नौ बजे यूपी-112 के माध्यम से पुलिस को घटना की सूचना मिली। इसके बाद थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी शुभम गुप्ता पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल युवक के आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 30 वर्षीय दीपक कुमार पुत्र प्रेमचंद के रूप में हुई है। वह आदर्श कॉलोनी की गली नंबर छह में मकान संख्या 538 में किराये पर रहता था। मूलरूप से वह बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के खत्रीबाड़ा मोहल्ले का निवासी था। शनिवार रात करीब 8:45 बजे उसने मकान की छत पर लगे पंखे से चादर का फंदा बनाकर जान दे दी।रात करीब नौ बजे यूपी-112 के माध्यम से पुलिस को घटना की सूचना मिली। इसके बाद थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी शुभम गुप्ता पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल युवक के आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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