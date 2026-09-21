Ghaziabad News: वैशाली सेक्टर-2 में शुरू हुआ नई सीवर लाइन डालने का काम

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वैशाली कॉलोनी करीब 35 वर्ष पहले बसाई गई थी। यहां अब तक पुरानी सीवर लाइन से ही काम चल रहा था। नई लाइन पड़ने से सेक्टर-दो डी के करीब 600 मकानों को सीधा लाभ मिलेगा। पार्षद सोलंकी ने बताया कि यह कार्य क्षेत्रवासियों से किए गए वादे के अनुरूप है। इसका उद्देश्य सीवर व्यवस्था को बेहतर बनाना है। नई लाइन से पुरानी सीवर समस्याओं में कमी आएगी। जल निकासी व्यवस्था में भी सुधार होने की उम्मीद है।