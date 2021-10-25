Ghaziabad News: रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने के गेट पर दिया धरना, महिला की तबीयत बिगड़ी

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मोदीनगर। मारपीट के मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बृहस्पवितार दोपहर थाने के गेट पर धरने पर बैठी महिला प्रियंका की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मामला बढ़ने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आनन-फानन रिपोर्ट दर्ज की गई। नगर के तिबड़ा मार्ग कॉलोनी निवासी प्रियंका का आरोप है कि बुधवार को वह अपनी बेटी आयुषी के साथ स्कूटी से कहीं जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार युवक ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। विरोध करने पर आरोपी ने आयुषी और उनको गाली गलौज की। विरोध करने पर बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोपी ने घटना की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। प्रियंका ने पुलिस से मामले की शिकायत की मगर पुलिस ने 24 घंटें बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वह अपनी वृद्ध मां संतोष देवी के साथ बृहस्पतिवार दोपहर थाने के गेट पर धरने पर बैठ गई। इसी दौरान प्रियंका की तबीयत बिगड़ गई ओर उनको उपचार के लिए भेजा गया। एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि तहरीर के अनुसार विकास उर्फ विक्की निवासी गांव तिबड़ा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।