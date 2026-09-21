Ghaziabad News: शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसायटी की लिफ्ट में दस मिनट फंसी महिला

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महिला ने लिफ्ट के अंदर लगे आपातकालीन बटन को दबाया, जिसके बाद मेंटेनेंस स्टाफ की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। निवासी संजय सक्सेना ने बताया कि सोसायटी में बार-बार सामने आ रही ऐसी घटनाओं से सोसायटी की लिफ्ट सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।निवासियों का कहना है कि लिफ्ट अधिनियम के अनुपालन और सुरक्षा मानकों की निगरानी को लेकर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब सवाल है कि आपात स्थिति में सुरक्षा उपकरण प्रभावी ढंग से काम क्यों नहीं कर रहे हैं और इसके लिए जवाबदेही किसकी है। वहीं, सोसायटी के एओए अध्यक्ष बलविंदर परिहार से इस संबंध में जानकारी के लिए फोन किया गया तो उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया।