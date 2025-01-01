Ghaziabad News: भाई से मारपीट की शिकायत करने पहुंची महिला की गोली मारकर हत्या

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इंद्रापुरी कॉलोनी निवासी बाबूलाल की बेटी पूजा (35) की शादी दादरी निवासी नरेंद्र से हुई थी। वह कुछ दिन पहले ही मायके आई थीं। शनिवार रात उनका भाई अमन घर से करीब 50 मीटर दूरी पर बैठा हुआ था। उसी दौरान डी-ब्लॉक की दूसरी गली निवासी कुछ युवक वहां पहुंचे और अमन से विवाद करने लगे। आरोप है कि युवकों ने अमन के साथ मारपीट की और तमंचे की बट से हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना की सूचना पर पूजा अपने मौसेरे भाई अमित और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आरोपियों के घर शिकायत करने पहुंचीं। आरोप है कि वहां दोनों पक्षों के बीच फिर विवाद हो गया। इसी दौरान आरोपियों ने पूजा के सिर में गोली मार दी। परिजन आनन-फानन घायल को अस्पताल ले गए और वहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की खबर मिलते ही अन्य परिजन भड़क गए और आरोपियों के घर पहुंचे। परिजन ने आरोपी पक्ष के घर के फर्नीचर और कीमती वस्तुओं के अलावा कार और स्कूटी में भी तोड़फोड़ की। तीन मंजिला मकान की दो मंजिल का सामान तोड़ा है। हंगामे की सूचना पर लोनी के चार थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर शांत कराया। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगाली जा रही है।गोली चलते ही मचा हड़कंपगोली चलते ही आसपास के लोग एकत्रित हो गए और सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। लोगों का कहना है कि घटना के बाद आरोपी पक्ष के लोग घर पर ही मौजूद थे। लोगों की भीड़ एकत्रित होने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस किसी तरह आरोपी पक्ष के परिवार के सदस्याें को भीड़ से बचाते हुए बचाकर ले गई। गुस्साए लोग उग्र हो चुके थे। इस वजह से पुलिस ने सर्तकता बरतते हुए सदस्यों को बचाया।