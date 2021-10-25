Ghaziabad News: सड़क हादसे में कटा महिला का पैर, रोडवेज बस चालक के खिलाफ रिपोर्ट
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:50 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:50 AM IST
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गाजियाबाद। एनएच-24 पर बहरामपुर पुल के पास 27 अगस्त को हुए सड़क हादसे में घायल हुई बाइक सवार महिला का दाहिना पैर कट गया। उनकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। मामले में यूपी रोडवेज बस के चालक पर क्रॉसिंग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी बस चालक की तलाश कर रही है।
ग्रेटर नोएडा शाहबेरी निवासी ऋषभ सिंह ने बताया कि 27 अगस्त को वह पत्नी सोनी के साथ बाइक से खोड़ा कॉलोनी जा रहे थे। जब वह बहरामपुर पुल के पास पहुंचे हो उसी सयम पीछे से आ रही यूपी रोडवेज के चालक ने बस को लापरवाही से चलाते हुए उनकी बाइक को रौंद दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर दूर जा गिरे और बस से उनकी पत्नी का पैर कुचल गया। एक राहगीर ने मानवता दिखाते हुए तुरंत अपनी बोलेरो कार रोकी और लहूलुहान हालत में सोनी को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों को सोनी की जान बचाने के लिए उनका दाहिना पैर काटना पड़ा। उन्होंने यूपी रोडवेज बस नंबर के आधार पर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। एसीपी प्रिया श्रीपाल ने बताया कि आरोपी चालक की तलाश में टीम जुटी है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।
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ग्रेटर नोएडा शाहबेरी निवासी ऋषभ सिंह ने बताया कि 27 अगस्त को वह पत्नी सोनी के साथ बाइक से खोड़ा कॉलोनी जा रहे थे। जब वह बहरामपुर पुल के पास पहुंचे हो उसी सयम पीछे से आ रही यूपी रोडवेज के चालक ने बस को लापरवाही से चलाते हुए उनकी बाइक को रौंद दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर दूर जा गिरे और बस से उनकी पत्नी का पैर कुचल गया। एक राहगीर ने मानवता दिखाते हुए तुरंत अपनी बोलेरो कार रोकी और लहूलुहान हालत में सोनी को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों को सोनी की जान बचाने के लिए उनका दाहिना पैर काटना पड़ा। उन्होंने यूपी रोडवेज बस नंबर के आधार पर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। एसीपी प्रिया श्रीपाल ने बताया कि आरोपी चालक की तलाश में टीम जुटी है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।
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