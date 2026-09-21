Ghaziabad News: बेकाबू पिकअप की टक्कर से महिला की मौत, हंगामा

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गुस्साए परिजनों ने रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव रावली मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया। उन्होंने आरोपी चालक की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और सड़क किनारे लगने वाली साप्ताहिक पैठ बंद कराने की मांग की।पुलिस के पिकअप बरामद कर चालक को हिरासत में लेने और सख्त कार्रवाई के आश्वासन पर करीब एक घंटे बाद परिजन शव लेकर घर गए। इसके बाद यातायात सुचारु हुआ। एसीपी मसूरी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। जीतपुर कॉलोनी निवासी कपिल कुमार की पत्नी शालिनी (35) शनिवार शाम करीब छह बजे अन्य महिलाओं के साथ कॉलोनी के सामने लगी साप्ताहिक पैठ में सब्जी खरीदने गई थीं। इसी दौरान दिल्ली-मेरठ की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी।परिजनों के अनुसार, पिकअप शालिनी को काफी दूर तक घसीटती ले गई। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उन्हें गाजियाबाद रेफर किया गया, जहां देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।