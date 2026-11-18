यूपी के गाजियाबाद जिले के मसूरी क्षेत्रांतर्गत सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुई प्रेम कहानी और निकाह का अंत प्रताड़ना और दहेज उत्पीड़न के साथ हुआ है। युवक व युवती दोनों अलग-अलग समुदाये से हैं। पीड़िता ने थाने में शिकायत देकर अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, मसूरी थाना क्षेत्र के आइडियल कॉलेज के पास, आकाश नगर निवासी युवती की सोशल मीडिया के माध्यम से गैर समुदाय के युवक निवासी ग्राम रसूलपुर सिकरोडा, मसूरी से जान-पहचान हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने अपनी मर्जी से 3 जुलाई 2025 को निकाह कर लिया, जिसका निकाह नामा पीड़िता के पास है।