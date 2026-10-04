सातवीं बार गर्भवती होने पर गई जान: 10 माह पहले हुई थी छठी संतान, फिर गर्भवती होने पर कराया गर्भपात, हुई मौत

महिला की मौत के बाद परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मृतका के पति ने चिकित्सकीय लापरवाही की पुष्टि होने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला का पोस्टमार्टम दिल्ली में कराया गया है। शमा अस्पताल वालों से संपर्क करने पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग की जांच होने और मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।