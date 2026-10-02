Ghaziabad News: साझेदारी का झांसा देकर महिला से लाखों रुपये ठगने का आरोप

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खोड़ा। साझेदारी में कंस्ट्रक्शन कारोबार शुरू करने का झांसा देकर 9.50 लाख रुपये की धोडााधड़ी का आरोप लगाते हुए एक महिला ने पवन विहार निवासी अपने पड़ोसी सुधीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पवन विहार निवासी शशि यादव ने कहा कि पड़ोसी सुधीर से काम करने को लेकर चर्चा हुई तो उसने उन्हें लिंटर की शटरिंग का कारोबार शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। सुधीर ने कहा कि निवेश वह करेंगी और काम की जिम्मेदारी वह संभालेगा। मुनाफा दोनों के बीच बराबर बांटा जाएगा। आरोप है कि महिला ने 2.86 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद सुधीर ने उनके गहने गिरवी रखवाकर करीब 6.64 लाख रुपये नकद भी ले लिए। आरोप है कि रकम लेने के बाद उसने शटरिंग का काम शुरू कर दिया, लेकिन न हिसाब और न ही मुनाफे में हिस्सा दिया। राशि मांगने पर सुधीर ने अपने मौसेरे भाई निगम, राजेश और मूला के साथ उनको डराया धमकाया और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है